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Италия

Сегодня, 17:22

«Наполи» хочет в ближайшее время подписать хавбека «Борнмута» Траоре

Алина Савинова
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«Наполи» планирует приобрести полузащитника «Борнмута» Хамеда Траоре, сообщает Football Italia.

Как отмечает источник, «голубые» хотят подписать соглашение с 23-летним футболистом как можно скорее. Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри обратил внимание на тактическую гибкость игрока и его знание итальянского футбола.

Также известно, что в Траоре заинтересованы еще две команды: «Милан» и «Рома».

Ивуарийский полузащитник перешел в «Борнмут» в начале 2023 года на правах аренды. Ранее он выступал за «Сассуоло», которому принадлежат права на игрока. В текущем сезоне АПЛ Траоре провел 3 матча.

Источник: https://football-italia.net/napoli-pushing-to-close-deal-for-bournemouths-traore/
Футбол
ФК Борнмут
ФК Наполи
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