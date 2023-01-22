«Наполи» и «Фиорентина» завтра обменяются вратарями

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«Наполи» и «Фиорентина» завтра осуществят обмен вратарями, сообщает инсайдер Николо Скира. В Неаполь отправится Пьерлуиджи Голлини, во Флоренцию — Сальваторе Сиригу.
Голлини будет арендован с опцией выкупа. Сиригу также арендован с опцией продления до 2024 года.
На счету 27-летнего Голлини в этом сезоне 9 матчей — из них 4 он отстоял на ноль. 36-летний Сиригу не провел в этом сезоне ни одного матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования