«Наполи» и «Фиорентина» завтра обменяются вратарями

«Наполи» и «Фиорентина» завтра осуществят обмен вратарями, сообщает инсайдер Николо Скира. В Неаполь отправится Пьерлуиджи Голлини, во Флоренцию — Сальваторе Сиригу.

Голлини будет арендован с опцией выкупа. Сиригу также арендован с опцией продления до 2024 года.

На счету 27-летнего Голлини в этом сезоне 9 матчей — из них 4 он отстоял на ноль. 36-летний Сиригу не провел в этом сезоне ни одного матча.