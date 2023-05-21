«Наполи» в большинстве обыграл «Интер»

«Наполи» на своем поле одержал победу над «Интером» в 36-м туре чемпионата Италии — 3:1.

Победу неаполитанцам принесли голы Андре Замбо-Ангисса, Джованни ди Лоренцо и Джанлука Гаэтано. Единственный гол «Интера» забил Ромелу Лукаку. «Наполи» больше половины встречи провел в большинстве — на 41-й минуте вторую желтую карточку получил Роберто Гальярдини.

«Наполи» с 86 очками продолжает лидировать в серии А. Команда Лучано Спаллетти в начале мая досрочно гарантировала себе чемпионский титул. «Интер» с 66 очками остался на третьей строчке.