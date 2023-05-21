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Италия

Сегодня, 20:56

«Наполи» в большинстве обыграл «Интер»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Наполи» — «Интер».
Фото Reuters
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«Наполи» на своем поле одержал победу над «Интером» в 36-м туре чемпионата Италии — 3:1.

Победу неаполитанцам принесли голы Андре Замбо-Ангисса, Джованни ди Лоренцо и Джанлука Гаэтано. Единственный гол «Интера» забил Ромелу Лукаку. «Наполи» больше половины встречи провел в большинстве — на 41-й минуте вторую желтую карточку получил Роберто Гальярдини.

«Наполи» с 86 очками продолжает лидировать в серии А. Команда Лучано Спаллетти в начале мая досрочно гарантировала себе чемпионский титул. «Интер» с 66 очками остался на третьей строчке.

Италия. Серия А. 36-й тур
21 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:1
Интер

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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