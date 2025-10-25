25 октября, 16:15
«Наполи» и «Интер» встретятся в 8-м туре серии А в субботу, 25 октября. Начало игры на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) — в 19.00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайту matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 18.45 мск. Игру из эфира «Матч ТВ» также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Наполи» — «Интер» можно в матч-центре нашего сайта.
После седьмого тура в чемпионате Италии-2025/26 «Наполи» набрал 15 очков и занимал третье место в чемпионате. «Интер» с 15 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице.
андрей андреев
cмотрю матч и убеждаюсь. В Италии судьи - такие же бараны как и у нас. Поставил пенальти в ворота Наполи за случайное попадание мяча в локоть игрока Наполи. Гол. За эти последовала стычка и гнев Конте. ВАР - зло.
