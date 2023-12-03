«Наполи» сыграет с «Интером» в чемпионате Италии по футболу 3 декабря

«Наполи» сыграет с «Интером» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Наполи» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры будет доступна на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Оkkо Спорт».

Команда из Неаполя занимает 4-е место в турнирной таблице серии А с 24 очками. Черно-синие набрали 32 балла и располагаются на 2-й строчке.

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