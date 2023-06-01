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Италия

Сегодня, 19:58

«Наполи» интересуется форвардом «Арсенала» Балогуном

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Наполи» летом будет бороться за подписание нападающего «Арсенала», выступающего на правах аренды за «Реймс» в этом сезоне, Фоларина Балогуна.

Как сообщает The Mirror, клуб будет конкурировать за 21-летнего игрока с «Миланом». «Наполи» ищет нового нападающего, поскольку ожидается, что этим летом они потеряют Виктора Осимхена.

В текущем сезоне Балогун сыграл 38 матчей за «Реймс» во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи. Стоимость футболиста по данным портала Trasnfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Наполи
ФК Реймс
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