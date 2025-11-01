Видео
Италия. Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Италия

1 ноября, 17:15

«Наполи» — «Комо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Наполи» и «Комо» сыграют в чемпионате Италии 1 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Наполи» и «Комо» сыграют в матче 10-го тура чемпионата Италии в субботу, 1 ноября. Игра на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) начинается в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.
01 ноября, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:0
Комо

Матч в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция стартует в 19.55 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Наполи» — «Комо» можно в матч-центре нашего сайта.

В чемпионате Италии-2025/26 «Наполи» набрал 21 очко и занимает первое место в таблице, «Комо» с 16 очками идет пятым.

В предыдущем туре чемпионата неаполитанцы обыграли «Лечче» (1:0), а команда из Комо — «Верону» (3:1).

ФК Комо
ФК Наполи
