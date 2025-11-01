«Наполи» и «Комо» сыграют в чемпионате Италии 1 ноября

«Наполи» и «Комо» сыграют в матче 10-го тура чемпионата Италии в субботу, 1 ноября. Игра на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) начинается в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.

01 ноября, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)

Матч в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция стартует в 19.55 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Наполи» — «Комо» можно в матч-центре нашего сайта.

В чемпионате Италии-2025/26 «Наполи» набрал 21 очко и занимает первое место в таблице, «Комо» с 16 очками идет пятым.

В предыдущем туре чемпионата неаполитанцы обыграли «Лечче» (1:0), а команда из Комо — «Верону» (3:1).