Гол и две передачи Лукаку помогли «Наполи» обыграть «Комо» в домашнем матче серии А

Сегодня, 21:25
«Наполи» одержал победу над «Комо» в домашнем матче 7-го тура серии А — 3:1.
В составе неаполитанцев голы забили Скотт Мактоминей (ассист Лукаку), Ромелу Лукаку и Давид Нерес (с передачи Лукаку). У «Комо» отличился Габриэль Стрефецца.
Команда Антонио Конте идет на первом месте в таблице чемпионата Италии, набрав 16 очков. «Комо» располагается на десятой строчке, имея в активе 8 баллов.
В следующем матче «Наполи» встретится в гостях с «Эмполи» 20 октября, а «Комо» днем ранее примет «Парму».