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Италия

Сегодня, 01:52

«Наполи» проиграл «Кремонезе» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
17 января. «Наполи» — «Кремонезе» — 2:2, пен. — 4:5.
Фото Global Look Press
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«Наполи» потерпел поражение от «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Победитель определился в серии пенальти.

Полузащитник Чарльз Пикель на 18-й минуте вывел гостей вперед. Неаполитанцам удалось отыграться и выйти вперед до перерыва благодаря двум голам забитым за 3 минуты. В концовке второго тайма Феликс Афена-Гьян сравнял счет и спас «Кремонезе» от поражения.

В дополнительное время голов забито не было, несмотря на то что Леонард Серникола получил красную карточку в составе «Кремонезе» на 100-й минуте.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Кремонезе» — 5:4.

Италия. Кубок. 1/8 финала
17 янв, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
6:7
Кремонезе
Футбол
ФК Кремонезе
ФК Наполи
1
0
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