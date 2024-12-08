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«Наполи» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Наполи» и «Лацио» встретятся в матче 15-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Наполи» примет «Лацио» в матче 15-го тура итальянской серии А в воскресенье, 8 декабря. Игра пройдет на Стадионе имени Марадоны в Неаполе, начало — в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Наполи» и «Лацио» покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Ключевые события игры «Наполи» — «Лацио» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 15-й тур
08 дек, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Лацио

«Наполи» (32 очка в 14 матчах) опередит «Аталанту» (34 в 15) и вернется на первое место в чемпионате Италии в случае победы над «Лацио» (28 очков). В 14-м туре серии А неаполитанцы победили «Торино» (1:0), а римляне уступили «Парме» (1:3).

Футбол
ФК Лацио
ФК Наполи
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