«Наполи» примет «Лацио» в матче 15-го тура итальянской серии А в воскресенье, 8 декабря. Игра пройдет на Стадионе имени Марадоны в Неаполе, начало — в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Наполи» и «Лацио» покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Ключевые события игры «Наполи» — «Лацио» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

«Наполи» (32 очка в 14 матчах) опередит «Аталанту» (34 в 15) и вернется на первое место в чемпионате Италии в случае победы над «Лацио» (28 очков). В 14-м туре серии А неаполитанцы победили «Торино» (1:0), а римляне уступили «Парме» (1:3).