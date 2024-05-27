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Кварацхелию раскритиковали в Италии за матч 38-го тура Серии А с «Лечче»

Георгий Кудинов
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В воскресенье, 26 мая, «Наполи» дома сделал ничью с «Лечче» (0:0) в 38-м туре серии А. Хавбек хозяев Хвича Кварацхелия провел весь матч и получил низкие оценки от ведущих итальянских спортивных СМИ.

La Gazzetta dello Sport — 5,5: «Старался и сначала показалось, что он похож на вдохновленного Квару. Но в близости от чужих ворот терялся».

Corriere dello Sport — 5,0: «Кое-что показывал эпизодами во втором тайме. Пытался создавать остроту на разных участках поля, но в итоге почти ничего серьезного не получилось».

Tuttosport — 6,0.

После победы в чемпионате-2022/23 «Наполи» полностью провалил новый розыгрыш: занял 10-е место и впервые за 14 последних сезонов не попал в еврокубки.

Хвича Кварацхелия
ФК Лечче
ФК Наполи
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