«Наполи» сыграет с «Миланом» в матче 10-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Наполи» — «Милан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также трансляция будет доступна на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.

Команда из Неаполя занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 17 очками. Красно-черные набрали 21 балл и располагаются на третье строчке.

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