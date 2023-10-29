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Сегодня, 21:15

«Наполи» — «Милан»: прямая трансляция матча серии А

«Наполи» сыграет с «Миланом» в чемпионате Италии 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Стефано Пиоли, главный тренер ФК «Милан».
Фото Getty Images
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«Наполи» сыграет с «Миланом» в матче 10-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Наполи» — «Милан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также трансляция будет доступна на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.

Команда из Неаполя занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 17 очками. Красно-черные набрали 21 балл и располагаются на третье строчке.

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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