«Наполи» не планирует отпускать Кварацхелию

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, скорее всего, не покинет команду в ближайшее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

Ранее в СМИ писали, что футболист может стать игроком «ПСЖ». Однако новый главный тренер неаполитанцев Антонио Конте настаивает на том, что игрока нужно сохранить. В ближайшее время стороны могут объявить о продлении контракта.

1 июня L'Equipe сообщал, что Кварацхелия и «ПСЖ» договорились о переходе.

Вингер выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт Кварацхелии с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

С февраля по июнь 2019 года Кварацхелия выступал за московский «Локомотив», с июля 2019 года по март 2022 года — за казанский «Рубин».