«Наполи» обеспокоен из-за травмы защитника Ким Мин Дже в матче Корея — Гана на ЧМ-2022

«Наполи» обеспокоен из-за повреждения защитник сборной Кореи Ким Мин Дже, сообщает La Repubblica. Защитник неаполитанцев повредил голень в матче группового турнира ЧМ-2022 против Ганы (2:3).

Сейчас игрок находится под пристальным наблюдение врачей азиатской сборной.

В первой половине сезона 26-летний защитник провел за «Наполи» 20 матчей и забил 2 гола.