«Наполи» объявит об уходе Спаллетти после последнего матча сезона

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти покинет свой пост по окончании текущего сезона серии A из-за ссоры с руководством, пишет Corriere dello Sport.

По данным источника, Спаллетти покинет пост главного тренера «Наполи» после матча 38-го тура серии А против «Сампдории» из-за конфликта с президентом Де Лаурентисом. Игра пройдет 4 июня.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Ранее итальянец тренировал «Интер», «Рому» (дважды), «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию» и «Эмполи».