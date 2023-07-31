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Италия

Сегодня, 17:19

«Наполи» отклонил улучшенное предложение «Аль-Хиляля» по Осимхену за 140 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
Виктор Осимхен.
Фото Reuters
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«Наполи» отклонил улучшенное предложение «Аль-Хиляля» по форварду клуба Виктору Осимхену, сообщает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил 130 миллионов евро, но неаполитанцы не согласились на эти условия, поскольку хотят получить за игрока не менее 200 миллионов.

Сообщается, что «Аль-Хиляль» не планирует останавливаться и в скоро времени отправит третье предложение по игроку.

В прошедшем сезоне Осимхен провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Наполи
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