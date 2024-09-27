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Сегодня, 00:11

«Наполи» и «Монца» вышли в 1/8 финала Кубка Италии

Владислав Маслов
Корреспондент
«Наполи» разгромил «Палермо» в матче Кубка Италии — 5:0.
Фото Global Look Press
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«Наполи» разгромил «Палермо» со счетом 5:0 и вышел в 1/8 финала Кубка Италии.

У неаполитанцев дубль сделал Сириль Нгонге, по голу на счету Жуана Жезуса, Давида Нереса и Скотта Мактоминея. В составе выступающего в серии В сицилийского клуба был удален Алеша Васич, «Палермо» играл в меньшинстве с 58-й минуты встречи.

Италия. Кубок. 1/16 финала
26 сент, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
5:0
Палермо

В другом матче игрового дня «Монца» победила «Брешию» со счетом 3:1. Голы хозяев забили Гиоргос Кириопулос, Маттео Пессина и Джанлука Капрари. В составе клуба серии Б отличился Патрик Нуама.

Италия. Кубок. 1/16 финала
26 сент, 19:30. U-Power Stadium (Монца)
Монца
3:1
Брешиа

В следующем раунде «Наполи» сыграет с «Лацио», соперником «Монцы» станет «Болонья».

ФК Брешиа
ФК Монца
ФК Наполи
ФК Палермо

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