«Наполи» планирует отдать Дзаноли в аренду в «Дженоа»

Защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли может перейти в «Дженоа» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы близки к окончательной договоренности. Клубам остается только обсудить финансовый вопрос. Отмечается, что руководство «Наполи» считает вариант с арендой наиболее подходящим для прогресса защитника.

23-летний итальянец выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб шесть матчей и не отметился результативными действиями.