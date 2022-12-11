«Наполи» победил «Кристал Пэлас» в товарищеском матче, Кварацхелия провел один тайм

«Наполи» победил «Кристал Пэлас» в товарищеском матче со счетом 3:1.

В составе итальянской команды дубль оформил нападающий Джакомо Распадори, еще один гол на счету форварда Виктора Осимхена.

За «Кристал Пэлас» забил вингер Вильфред Заа.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва.