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Италия

31 августа, 23:50

«Наполи» победил «Парму», забив 2 гола полевому игроку на воротах

Владислав Маслов
Корреспондент
«Наполи» — «Парма» — 2:1.
Фото Global Look Press
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«Наполи» победил «Парму» со счетом 2:1 в матче 3-го тура чемпионата Италии. Команда забила два мяча в период, когда на воротах пармезанцев стоял полевой игрок Энрико Дель Прато.

На 76-й минуте игры вторую желтую карточку получил голкипер «Пармы» Дзион Судзуки, замен у команды больше не оставалось. Место в воротах занял 24-летний защитник Дель Прато, для которого эта встреча стала лишь 2-й в карьере в рамках серии А.

На момент удаления «Парма» выигрывала со счетом 1:0, но после ухода с поля Судзуки неаполитанцы забили 2 гола в добавленное время, отличились Ромелу Лукаку и Андре-Франк Замбо Ангисса.

«Наполи» набрал 6 очков в 3 турах и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Парма» с 4 баллми находится на 9-й строчке.

Италия. Серия А. 3-й тур
31 авг, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:1
Парма

ФК Наполи
ФК Парма
3
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