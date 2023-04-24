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Италия

Сегодня, 11:29

«Наполи» победил «Ювентус» в обоих матчах чемпионата Италии впервые с 2010 года

Руслан Минаев
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«Наполи» в гостях обыграл «Ювентус» в 31-м туре серии А — 1:0. В первом круге чемпионата Италии неаполитанцы победили со счетом 5:1.

Таким образом, «Наполи» впервые за 13 лет выиграл у «Ювентуса» в обоих матчах сезона. Ранее неаполитанцы показывали такой результат в сезоне-2009/10, 1986/87 и 1957/58.

«Ювентус» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. Неаполитанцы с 78 баллами продолжают лидировать в чемпионате Италии. За 7 туров до конца команда Лучано Спаллетти опережает «Лацио», идущий вторым, на 17 очков.

Футбол
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