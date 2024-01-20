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Италия

Сегодня, 00:13

«Наполи» подписал Нгонге из «Вероны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Тома Анри и Сириль Нгонге.
Фото AFP
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«Наполи» на официальном сайте объявил о переходе из «Вероны» нападающего Сириля Нгонге. 23-летний бельгиец успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро, не считая бонусов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В этом сезоне Нгонге принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

Также на игрока этой зимой претендовали «Милан», «Астон Вилла» и «Фиорентина».

Футбол
ФК Верона
ФК Наполи
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