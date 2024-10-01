«Наполи» предлагает Кварацхелии новый контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год

Сегодня, 05:26
«Наполи» ведет переговоры по новому контракту с вингером Хвичей Кварацхелией, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, неаполитанцы связались с агентом футболиста, чтобы обсудить возможность подписания нового соглашения. Стороны проведут очередную встречу в ближайшие несколько недель.
«Наполи» предложил 23-летнему грузину контракт, по условиям которого игрок сможет зарабатывать 6 миллионов евро в год с учетом бонусов — аналогичная зарплата у нападающего команды Ромелу Лукаку.
Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за команду.
Нынешний контракт грузина с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Согласно данным портала Capology, сейчас зарплата вингера составляет 4,6 миллиона евро в год.