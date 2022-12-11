«Наполи» претендует на полузащитника «Сассуоло» Фраттези

«Наполи» претендует на полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези, сообщает Calciomercato.

Неаполитанский клуб попробует оформить трансфер 23-летнего итальянца в зимнее трансферное окно.

Контракт Фраттези с «Сассуоло» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transgfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Италии в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в серии А, в которых забил 4 гола.