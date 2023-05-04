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Италия

Сегодня, 16:35

«Наполи» продал все билеты на просмотр гостевого матча с «Удинезе» на домашнем стадионе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Болельщики «Наполи» выкупили все билеты на просмотр гостевого матча с «Удинезе» в 33-м туре серии А на домашнем стадионе.

В этой встрече «Наполи» может досрочно стать чемпионом Италии. Команде Лучано Спаллетти достаточно будет набрать одно очко, не проиграв сопернику. Неаполитанцы могли оформить чемпионство еще в прошлом туре, но не удержали победу над «Салернитаной» (1:1).

После 32 матчей «Наполи» с 79 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Лацио», занимающий вторую строчку, на 15 баллов.

Футбол
ФК Наполи
ФК Удинезе
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