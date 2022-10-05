«Наполи» продлил контракт с вратарем Алексом Меретом

Сегодня, 20:47
«Наполи» на официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Алексом Меретом.
Новое соглашение 25-летнего итальянца с клубом рассчитано до 30 июня 2024 с возможностью продления еще на один сезон.
Мерет — воспитанник «Удинезе». Также он выступал за СПАЛ на правах аренды.
Голкипер перешел в «Наполи» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне он пропустил 8 голов в 11 матчах за команду, отыграв 4 встречи на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования