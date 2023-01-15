«Наполи» продлит Ррахмани до 2027 года, зарплата — 2,5 миллиона евро в год

«Наполи» продлит защитник Амира Ррахмани до 2027 года, сообщает инсайдер Николо Скира. При этом зарплата косовского игрока составит 2,5 миллиона евро в год.

28-летний игрок перешел в «Наполи» зимой 2020 года за 14,2 миллиона евро. Его действующий контракт истекает летом 2024 года.

В этом сезоне на его счету 14 матчей и 1 гол за «Наполи».