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«Наполи» продлит защитник Амира Ррахмани до 2027 года, сообщает инсайдер Николо Скира. При этом зарплата косовского игрока составит 2,5 миллиона евро в год.
28-летний игрок перешел в «Наполи» зимой 2020 года за 14,2 миллиона евро. Его действующий контракт истекает летом 2024 года.
В этом сезоне на его счету 14 матчей и 1 гол за «Наполи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования