«Наполи» проиграл «Вильярреалу», Кварацхелия забил гол

«Наполи» проиграл «Вильярреалу» 17 декабря в товарищеском матче. Итальянский клуб уступил со счетом 2:3.

Один из голов в составе неаполитанцев забил грузискний вингер Хвича Кварацхелия. Также отличился форвард «наполи» Виктор Осимхен.

В составе «Вильярреала» забивали Этьен Капу, Николас Джексон и Херард Морено.