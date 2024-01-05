«Наполи» рассчитывает подписать полузащитника «Лестера» Сумаре

«Наполи» интересуется полузащитником «Лестера» Бубакари Сумаре, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, 24-летний француз, выступающий в нынешнем сезоне за «Севилью» на правах аренды, готов рассмотреть предложение итальянского клуба.

«Севилья» арендовала Сумаре у «Лестера» в сентябре 2023 года до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 14 миллионов евро.