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Италия

Сегодня, 09:39

«Наполи» рассчитывает подписать полузащитника «Лестера» Сумаре

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Наполи» интересуется полузащитником «Лестера» Бубакари Сумаре, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, 24-летний француз, выступающий в нынешнем сезоне за «Севилью» на правах аренды, готов рассмотреть предложение итальянского клуба.

«Севилья» арендовала Сумаре у «Лестера» в сентябре 2023 года до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 14 миллионов евро.

Футбол
ФК Лестер
ФК Наполи
ФК Севилья
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