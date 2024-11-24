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«Наполи» — «Рома»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Наполи» сыграет с «Ромой» в чемпионате Италии 24 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хвича Кварацхелия (ФК «Наполи»).
Фото Global Look Press
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«Наполи» сыграет с «Ромой» в 13-м туре серии А в воскресенье, 24 ноября. Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Наполи» — «Рома» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 12-ти туров серии А клуб из Неаполя набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Желто-красные с 13-ю баллами идут на 12-й строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 13-й тур
24 нояб, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Рома

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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ФК Наполи
ФК Рома

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