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Италия

Сегодня, 17:56

«Наполи» упустил победу над «Салернитаной» и не сумел стать чемпионом за 6 туров до конца чемпионата Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Наполи» — «Салернитана».
Фото Global Look Press
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«Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Салернитаной» в 32-м туре серии А — 1:1.

Команда Лучано Спаллетти открыла счет на 62-й минуте благодаря голу Матиаса Оливеры, но не смогла удержать победу — за 6 минут до конца основного времени отличился Булайе Диа.

В случае победы в этом матче неаполитанцы могли за 6 туров до конца завоевать чемпионский титул. Ранее «Лацио», занимающий вторую строчку, проиграл «Интеру» (1:3).

Теперь «Наполи» с 79 очками опережает «Лацио» на 18 очков за 6 туров до конца чемпионата Италии. «Салернитана» с 34 баллами идет на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:1
Салернитана

В другом матче 32-го тура «Кремонезе» в меньшинстве дома сыграл вничью с «Вероной» — 1:1. На гол Давида Окереке ответил Симоне Верди.

Обе команды остались в зоне вылета из серии А. «Верона» с 27 очками идет 18-й, а «Кремонезе» отстает от соперника на 7 баллов и занимает 19-ю строчку.

Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 16:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
1:1
Верона

В еще одной встрече «Сассуоло» на своем поле в меньшинстве на последних секундах вырвал победу над «Эмполи» — 2:1. Дубль за команду оформил Доменико Берарди, реализовавший пенальти на 90+6-й минуте. Оба мяча «Сассуоло» забил в меньшинстве — на 74-й минуте прямую красную карточку получил Андреа Пинамонти. Единственный гол «Эмполи» забил Николо Камбьяги.

«Сассуоло» с 43 очками поднялся на 10-е место в таблице. «Эмполи» с 32 баллами идет 15-м.

Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
2:1
Эмполи

Футбол
ФК Наполи
ФК Салернитана
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