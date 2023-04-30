«Наполи» упустил победу над «Салернитаной» и не сумел стать чемпионом за 6 туров до конца чемпионата Италии

«Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Салернитаной» в 32-м туре серии А — 1:1.

Команда Лучано Спаллетти открыла счет на 62-й минуте благодаря голу Матиаса Оливеры, но не смогла удержать победу — за 6 минут до конца основного времени отличился Булайе Диа.

В случае победы в этом матче неаполитанцы могли за 6 туров до конца завоевать чемпионский титул. Ранее «Лацио», занимающий вторую строчку, проиграл «Интеру» (1:3).

Теперь «Наполи» с 79 очками опережает «Лацио» на 18 очков за 6 туров до конца чемпионата Италии. «Салернитана» с 34 баллами идет на 16-й строчке.

В другом матче 32-го тура «Кремонезе» в меньшинстве дома сыграл вничью с «Вероной» — 1:1. На гол Давида Окереке ответил Симоне Верди.

Обе команды остались в зоне вылета из серии А. «Верона» с 27 очками идет 18-й, а «Кремонезе» отстает от соперника на 7 баллов и занимает 19-ю строчку.

В еще одной встрече «Сассуоло» на своем поле в меньшинстве на последних секундах вырвал победу над «Эмполи» — 2:1. Дубль за команду оформил Доменико Берарди, реализовавший пенальти на 90+6-й минуте. Оба мяча «Сассуоло» забил в меньшинстве — на 74-й минуте прямую красную карточку получил Андреа Пинамонти. Единственный гол «Эмполи» забил Николо Камбьяги.

«Сассуоло» с 43 очками поднялся на 10-е место в таблице. «Эмполи» с 32 баллами идет 15-м.