Гол и два паса Хвичи Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Сассуоло»

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29 октября «Наполи» на своем поле одержал разгромную победу над «Сассуоло» (4:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
В составе хозяев хет-трик оформил форвард Виктор Осимхен, еще один гол на счету экс-нападающего «Рубина» Хвичи Кварацхелии. 21-летний грузинский футболист также сделал две результативные передачи в игре.
«Наполи», который тренирует Лучано Спаллетти, занимает первое место с 32 очками в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» — 9-й с 15 баллами.
В текущем сезоне Кварацхелия провел в общей сложности 27 матчей за «Наполи», забил 16 голов и сделал 12 голевых передач.
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