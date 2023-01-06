«Наполи» согласовал переход защитника «Сампдории» Берешински

«Наполи» согласовал переход правого защитника «Сампдории» Бартоша Берешински, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Ожидается, что 30-летний поляк пройдет медосмотр в пятницу 6 января. Игрок станет сменщиком основного правого защитника неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо. В том время, как «Сампдория» получит от «Наполи» защитника Алессандро Дзаноли — в качестве аренды до июня 2023 года.

Берешински в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе «Сампдории». Также он выступал за сборную Польши на ЧМ-2022 и сыграл в 4 встречах.