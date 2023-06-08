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Италия

Сегодня, 18:04

«Наполи» — 4-й клуб с лучшим бомбардиром и ассистентом по итогам одного сезона в серии А

Руслан Минаев
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Игроки «Наполи» Виктор Осимхен (26 голов) и Хвича Кварацхелия (13 передач) стали лучшими по голам и передачам по итогам сезона-2022/23 в серии А.

Это четвертый раз с 2004 года (когда стала собираться подобная статистика), когда игроки одного клуба стали лидерами по этим двум показателям.

Кварацхелия и Осимхен присоединились к дуэтам Чиро Иммобиле — Луис Альберто («Лацио» в сезоне-2017/18), Иммобиле — Алессио Черчи («Торино» в сезоне-2013/14) и Эдинсон Кавани- Марек Гамшик («Наполи» в сезоне-2012/13).

Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
серия А
0
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