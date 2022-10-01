Гол Хвичи помог «Наполи» победить «Торино», Миранчук вернулся в состав туринского клуба

«Наполи» победил «Торино» в матче 8-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.

Все мячи были забиты в первом тайме. У «Наполи» дубль сделал полузащитник Андре-Франк Замбо Ангисса, еще один гол на счету вингера Хвичи Кварацхелии.

У «Торино» единственный гол в активе нападающего Антонио Санабрии.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук восстановился после травмы и вернулся в составе команды. Он вышел в основе и был заменен на 69-й минуте встречи.

«Наполи» набрал 20 очков и вышел на промежуточное первое место в таблице. «Торино» потерпел третье поражение подряд и остался на девятом месте (10 очков).