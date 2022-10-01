Гол Хвичи помог «Наполи» победить «Торино», Миранчук вернулся в состав туринского клуба

1 октября, 17:54
«Наполи» победил «Торино» в матче 8-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.
Все мячи были забиты в первом тайме. У «Наполи» дубль сделал полузащитник Андре-Франк Замбо Ангисса, еще один гол на счету вингера Хвичи Кварацхелии.
У «Торино» единственный гол в активе нападающего Антонио Санабрии.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук восстановился после травмы и вернулся в составе команды. Он вышел в основе и был заменен на 69-й минуте встречи.
«Наполи» набрал 20 очков и вышел на промежуточное первое место в таблице. «Торино» потерпел третье поражение подряд и остался на девятом месте (10 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования