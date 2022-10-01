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Италия

1 октября, 15:11

«Наполи» — «Торино»: Миранчук выйдет в стартовом составе

Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч 8-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

26-летний россиянин появится на поле впервые с 13 августа — тогда он тоже был в стартовом составе на игру 1-го тура серии А против «Монцы» (2:1). В той встрече Миранчук отыграл 45 минут и забил гол.

В перерыве футболиста заменили, позднее стало известно, что он получил мышечную травму. Из-за повреждения россиянин пропустил 6 матчей «Торино».

Также у туринцев с первых минут выйдет бывший футболист ЦСКА Никола Влашич, а в стартовом составе «Наполи» появится бывший партнер Миранчука по «Локомотиву» и экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

«Наполи»: Мерет, Ангисса, Ди Лоренцо, Мин Джэ, Кварацхелия, Лоботка, Политано, Распадори, Ррахмани, Руй, Зелиньски.

«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Джиджи, Лазаро, Линетти, Лукич, Миранчук, Родригес, Санабрия, Синго, Влашич.

Матч «Наполи» — «Торино» состоится сегодня, 1 октября, начало — в 16.00 (мск).

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Алексей Миранчук
Футбол
ФК Наполи
ФК Торино
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