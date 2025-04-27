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Сегодня, 20:00

«Наполи» — «Торино»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Наполи» сыграет с «Торино» в чемпионате Италии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ромелу Лукаку, игрок ФК «Наполи».
Фото Global Look Press
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«Наполи» примет «Торино» в рамках 34-го тура серии А в воскресенье, 27 апреля. Игра состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Наполи» — «Торино» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Торино

По итогам 33-х туров серии А команда из Неаполя набрала 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Турина с 42 баллами идет на 10-й строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Наполи
ФК Торино
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