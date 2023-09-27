«Наполи» разгромил «Удинезе», Хвича забил впервые в сезоне

27 сентября, 23:42
«Наполи» дома разгромил «Удинезе» в матче 6-го тура чемпионата Италии — 4:1.
У неаполитанцев забивали Петр Зелиньски, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия и Джованни Симеоне. Кварацхелия забил первый гол в сезоне. За «Удинезе» отличился Лазар Самарджич.
«Наполи» прервал серию из 3 матчах без побед и набрал 11 очков (5-е место). «Удинезе» с 3 очками на 18-м месте.
«Лацио» дома победил «Торино» — 2:0.
У римлян забивали Матиас Весино и Маттиа Дзакканьи.
За туринцев дебютировал Саба Сазонов, который вышел на 27-й минуте.
«Лацио» набрал 7 очков и занимает 11-е место. У «Торино» 8 очков и 10-е место.