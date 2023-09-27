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Италия

27 сентября, 23:42

«Наполи» разгромил «Удинезе», Хвича забил впервые в сезоне

Руслан Минаев
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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«Наполи» дома разгромил «Удинезе» в матче 6-го тура чемпионата Италии — 4:1.

У неаполитанцев забивали Петр Зелиньски, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия и Джованни Симеоне. Кварацхелия забил первый гол в сезоне. За «Удинезе» отличился Лазар Самарджич.

«Наполи» прервал серию из 3 матчах без побед и набрал 11 очков (5-е место). «Удинезе» с 3 очками на 18-м месте.

Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:1
Удинезе

«Лацио» дома победил «Торино» — 2:0.

У римлян забивали Матиас Весино и Маттиа Дзакканьи.

За туринцев дебютировал Саба Сазонов, который вышел на 27-й минуте.

«Лацио» набрал 7 очков и занимает 11-е место. У «Торино» 8 очков и 10-е место.

Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
2:0
Торино
ФК Лацио
ФК Наполи
ФК Торино
ФК Удинезе
2
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