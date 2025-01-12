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Сегодня, 21:15

«Наполи» — «Верона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Наполи» и «Верона» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Наполи» примет «Верону» в матче 20-го тура итальянской серии А в воскресенье, 12 января. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, начало — в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Наполи» — «Верона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 20-й тур
12 янв, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Верона

Предыдущая встреча команд состоялась в первом туре и завершилась победой «Вероны» со счетом 3:0. В 19 турах чемпионата Италии «Наполи» набрал 44 очка, «Верона» — 19. 4 января «Наполи» победил «Фиорентину» (3:0), а «Верона» сыграла вничью с «Удинезе» (0:0).

Футбол
ФК Верона
ФК Наполи
Серия А
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