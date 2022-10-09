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Италия

Сегодня, 21:13

«Наполи» впервые в истории выиграл 8 матчей подряд во всех турнирах в одном сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент

«Наполи» обыграл «Кремонезе» (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Неаполитанцы впервые в истории выиграли 8 матчей подряд во всех турнирах за один сезон. До игры с «Кремонезе» команда одержала победы в 4 играх чемпионата Италии и 3 встречах Лиги чемпионов.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 23 очками в 9 матчах, а также возглавляет таблицу группы A Лиги чемпионов с 9 очками в 3 встречах.

Следующую игру команда Лучано Спаллетти проведет 12 октября против «Аякса» в Лиге чемпионов.

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Милан» обыграл «Ювентус», «Наполи» разгромил «Кремонезе» и другие матчи 9-го тура