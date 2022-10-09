«Наполи» впервые в истории выиграл 8 матчей подряд во всех турнирах в одном сезоне

«Наполи» обыграл «Кремонезе» (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Неаполитанцы впервые в истории выиграли 8 матчей подряд во всех турнирах за один сезон. До игры с «Кремонезе» команда одержала победы в 4 играх чемпионата Италии и 3 встречах Лиги чемпионов.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 23 очками в 9 матчах, а также возглавляет таблицу группы A Лиги чемпионов с 9 очками в 3 встречах.

Следующую игру команда Лучано Спаллетти проведет 12 октября против «Аякса» в Лиге чемпионов.