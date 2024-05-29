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Сегодня, 18:13

«Наполи» выделит для Конте 230 миллионов на трансферы летом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» готов выделить серьезный бюджет на трансферы, если главным тренером команды станет Антонио Конте, сообщает Il Mattino.

По информации источника, президент клуба Аурелио де Лаурентис готов потратить 230 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 54-летний итальянец согласовал условия контракта с неаполитанцами. В сезоне-2023/24 команда финишировала на десятом месте в серии А.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
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