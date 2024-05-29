«Наполи» выделит для Конте 230 миллионов на трансферы летом

«Наполи» готов выделить серьезный бюджет на трансферы, если главным тренером команды станет Антонио Конте, сообщает Il Mattino.

По информации источника, президент клуба Аурелио де Лаурентис готов потратить 230 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 54-летний итальянец согласовал условия контракта с неаполитанцами. В сезоне-2023/24 команда финишировала на десятом месте в серии А.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».