Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:39

Гол и два результативных паса Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Ювентус»

Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Наполи» на своем поле одержал разгромную победу над «Ювентусом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадоны».

15.01.2023 | Реал — Барселона

В составе неаполитанцев дубль оформил форвард Виктор Осимхен. Еще по голу забили защитник Амир Ррахмани, полузащитник Эльиф Эльмас и нападающий Хвича Кварацхелия.

На счету 21-летнего грузинского вингера еще два результативных паса в игре с туринцами. В составе «Ювентуса» единственный гол забил нападающий Анхель Ди Мария (42-я минута).

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.

Италия. Серия А. 18-й тур
13 янв, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
5:1
Ювентус
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
серия А
3
8
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
«Карлик на гормонах». В Сеть слили переписку экс-руководства «Барселоны» с резкими высказываниями про лидеров клуба
Минюст России включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Наполи» — «Ювентус»: защитник неаполитанцев Ррахмани забил гол во втором тайме

Кварацхелия забил 9 голов и сделал 12 голевых передач в 20 матчах за «Наполи»