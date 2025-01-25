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Италия

Сегодня, 21:56

«Наполи» нанес «Ювентусу» первое поражение в этом сезоне серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
Гол Ромелу Лукаку с пенальти.
Фото Reuters
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«Наполи» дома обыграл «Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе имени Диего Марадоны.

Первый гол в матче на 43-й минуте забил нападающий туринцев Рандаль Коло Муани. На 57-й минуте полузащитник неаполитанцев Андре-Франк Замбо Ангисса сравнял счет.

Победный гол забил нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку, который реализовал пенальти на 69-й минуте.

«Наполи» одержал седьмую победу подряд в серии А. Команда с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице.

«Ювентус» (37) располагается на пятой строчке. Турцинцы проиграли впервые в этом сезоне чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 22-й тур
25 янв, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:1
Ювентус
Источник: Таблица серии А
5
ФК Наполи
ФК Ювентус
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