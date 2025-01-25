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«Наполи» — «Ювентус»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Наполи» и «Ювентус» сыграют в чемпионате Италии 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Наполи» и «Ювентус» сыграют в 22-м туре чемпионата Италии в субботу, 25 января. Матч на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) начнется в 20.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Наполи» — «Ювентус» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 22-й тур
25 янв, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Ювентус

В чемпионате Италии-2024/25 «Наполи» после 21 тура набрал 50 очков и занимал первое место в чемпионате. «Ювентус» с 37 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице.

ФК Наполи
ФК Ювентус
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