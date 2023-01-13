«Наполи» — «Ювентус»: Кварацхелия и Милик выйдут в стартовых составах

«Наполи» примет на своем поле «Ювентус» в центральном матче 18-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ким Мин Дже, Ррахмани, М.Руи, Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

«Ювентус»: Щенсны, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Костич, Ди Мария, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кьеза, Милик.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу серии А, имея в активе 44 очка. «Ювентус» делит второе место с «Интером», обе команды набрали по 37 очков.