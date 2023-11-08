Наумов: «Миранчук усилил бы «Локомотив», но ему стоит попытаться уйти в аренду в Италии»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о возможном возвращении полузащитника Алексея Миранчука в «Локомотив».

«Для Миранчука возвращение в «Локомотив» — это попытка перезапустить свою карьеру и показать себя, а потом вернуться обратно в Италию. Железнодорожникам нужен такой игрок, он будет играть в основном составе и усилит команду. Лично для Алексея я не думаю, что это правильное решение. Вряд ли он потом вернется в Европу, особенно сейчас, когда нашим футболистам туда тяжело уехать. Боюсь, как бы он не скис, потому что потом это может давить, якобы у него не получилось. В СМИ и в кругу болельщиков отъезд Алексея будет воспринят, как неудача. Миранчуку стоит попытаться уйти в аренду в Италии, в «Торино» же он играл», — приводит «РБ Сспорт» слова Наумова.

Ранее стало известно, что «Локомотив» рассматривает вариант с арендой Миранчука в зимнее трансферное окно. Спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов не исключил возвращение футболиста.

Миранчук выступал за «Локомотив» с 2013 по 2020 год. На данный момент 28-летний россиянин является игроком «Аталанты».