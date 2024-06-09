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Сегодня, 17:25

Названа дата, когда «Ювентус» объявит о назначении Мотты на пост главного тренера

Виктория Кравченко
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Названа дата, когда «Ювентус» объявит о назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера клуба, сообщает Football Italia.

По данным источника, о назначении станет известно 12 июня. На данный момент Мотта находится в отпуске. На следующей неделе тренер прибудет в Турин, чтобы подписать контракт.

23 мая «Болонья» объявила об уходе Мотты с поста главного тренера.

В нынешнем сезоне команда под руководством специалиста вышла в Лигу чемпионов впервые за 60 лет. «Болонья» (68 очков) занимает третье место в таблице серии А, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.

Тиагу Мотта
ФК Ювентус
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