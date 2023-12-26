Названо имя возможного нового тренера «Милана»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Милан», сообщает PianetaMilan.it. Руководство миланцев планирует в ближайшее время расстаться с нынешним специалистом Стефано Пиоли.

Также в услугах Де Дзерби заинтересованы арабские клубы.

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. Вместе с ним команда заняла шестое место с 62 очками и впервые в истории клуба вышла в еврокубки. Контракт итальянца с клубом рассчитан до лета 2026 года.