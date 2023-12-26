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Италия

Сегодня, 08:01

Названо имя возможного нового тренера «Милана»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Милан», сообщает PianetaMilan.it. Руководство миланцев планирует в ближайшее время расстаться с нынешним специалистом Стефано Пиоли.

Также в услугах Де Дзерби заинтересованы арабские клубы.

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. Вместе с ним команда заняла шестое место с 62 очками и впервые в истории клуба вышла в еврокубки. Контракт итальянца с клубом рассчитан до лета 2026 года.

«Милан» набрал 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А.

ФК Милан
Роберто Де Дзерби
Стефано Пиоли
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