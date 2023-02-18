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Италия

Сегодня, 08:52

Неизвестные напали на сына Пирло в Турине

Руслан Минаев
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Неизвестные в Турине напали на Николо Пирло — сына экс-полузащитника «Ювентуса» Андреа Пирло. Об этом в соцсети сообщил сам 19-летний парень.

«Я находился в машине, когда группа хулиганов попыталась проникнуть в наш автомобиль, затем [они] начали колотить [автомобиль] ногами и бросать камни. Это нормально, когда в центре Турина на вас нападают четверо молодых людей, забрасывают камнями автомобиль и пытаются проникнуть в него?» — написал Николо Пирло.
Ранее Николо подвергался критике со стороны болельщиков «Ювентуса» за свои высказывания в адрес клуба.

Андреа Пирло
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