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Италия

Сегодня, 06:48

Дида: «Я попал в «Милан» благодаря Галлиани»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Милана» Нельсон Дида рассказал о своих приятных воспоминаниях в итальянской команде.

«Я до сих пор благодарен Адриано Галлиани, из-за него я перешел в «Милан». С ним меня связывают самые приятные воспоминания в жизни. Его веселье, его симпатия, его желание иметь в команде бразильцев. Его страсть к футболу Адриано — один из важнейших людей моей карьеры. Без него она была бы другой. Он очень многое знает о футболе», — приводит слова Дида pianetamilan.it.

Бразильский голкипер выступал в системе «Милана» с 1999 по 2010 год. Всего он сыграл за итальянский клуб 302 матча, пропустив 245 мячей.

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